После установки и при первом запуске программа предложит провести сканирование системы. Она проверит ОС на вирусы, «мусорные» файлы и безопасность сети. Кроме того, 360 Total Security сообщит о программах в автозагрузке, которые желательно отключить. Бесплатная версия для Windows оснащена следующими функциями и особенностями:

360 Total Security (Тотал Секьюрити) — основанная на двух движках антивирусная программа и комплекс утилит для оптимизации и очистки системы.

Возможности антивирусной программы

Программа уникальна, в первую очередь, тем, что она основана на двух популярных движках: Avira и Bitdefender. Пользователь сам выбирает, каким из двух движков пользоваться. Можно включить два одновременно, но в этом случае производительность системы существенно снизится.

Сканирование системы

Антивирусная защита

В главном меню можно выбрать тип сканирования — быстрое, полное или выборочное. Процесс сканирования жестких дисков или съемных накопителей происходит так же, как и в аналогичных программах. Запускать сканирование можно по графику или в ручном режиме.

Проверка на вирусы

В случае необходимости на вирусы можно проверить отдельный файл, группу файлов или директорию, делать это удобно из программы или из контекстного меню. Есть «песочница» для запуска любых подозрительных файлов и программ. Запускать файлы в безопасной среде можно из главного меню программы или из контекстного.

Обнаруженные проблемы

Интернет-защита

Программа способна проверять каждый файл, который скачивается из Сети. Есть функция блокировки подозрительных веб-сайтов. Так антивирус защищает пользователя от вредоносных скриптов, перехватывающих логины, пароли и другие важные данные. Кроме того, софт блокирует ресурсы, которые могут редиректить на рекламные сайты, очищает браузер от вредоносных и рекламных кодов.

Сетевая защита (брандмауэр)

Для большей защиты пользователям доступны расширения для браузеров. Дополнительные расширения есть для Google Chrome (и других основанных на нем), Opera и Mozilla Firefox. Установить бесплатные расширения можно из магазина Chrome или из программы.

Логи сетевых соединений

Оптимизация и очистка системы

Все инструменты расположены в отдельном пункте «Ускорение». Пользователю доступно автоматическое сканирование системы, во время которого будет проверена автозагрузка, интернет-соединение и работающие процессы. После сканирования можно нажать кнопку «Оптимизация», и все будет сделано на автомате. В случае необходимости в ручном режиме настраивается автозагрузка, и отключаются подозрительные процессы.

Ускорение работы системы

360 Total Security позволяет также удалять временные файлы и ненужные в браузерах расширения. Есть функция очистки истории кэша во всех установленных браузерах, удаления временных файлов Windows и другое. Программа ищет установленные резервные копии, и если они не нужны, пользователь может удалить их, софт также удаляет их в автоматическом режиме.

Удаление ненужных файлов

Другие особенности

Есть в программе и другие необычные функции. Например, удобно следить за тем, с какой скоростью загружается операционная система. При этом пользователь может сравнивать, насколько быстрее или медленнее загружается Windows, так как учет ведется при каждом включении. Еще одна нетипичная особенность — возможность изменить тему оформления. При этом стандартная тема отличается понятным минималистичным дизайном, где все пункты удобно сгруппированы.

Список дополнительных инструментов

Есть у антивируса и платная версия, где пользователю доступно пять антивирусных движков. Кроме того, в платной версии предусмотрена функция продвинутого файервола, более частое обновление баз и другие возможности.