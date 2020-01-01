360 Total Security (Тотал Секьюрити) для Windows

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Скачайте бесплатно на этом сайте самую новую версию 360 Total Security по прямой ссылке. Антивирус поставляется с комплектом дополнительных утилит для безопасности и оптимизации системы, оснащен красивым интерфейсом на русском языке и работает со всеми версиями Windows. Ниже представлен обзор основных функций и инструкция по установке.

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9.0 по мнению 14367 пользователей

360 Total Security для Windows

360 Total Security (Тотал Секьюрити) — основанная на двух движках антивирусная программа и комплекс утилит для оптимизации и очистки системы.

После установки и при первом запуске программа предложит провести сканирование системы. Она проверит ОС на вирусы, «мусорные» файлы и безопасность сети. Кроме того, 360 Total Security сообщит о программах в автозагрузке, которые желательно отключить. Бесплатная версия для Windows оснащена следующими функциями и особенностями:

  • Защита от вирусов и вредоносных программ;
  • Защита от программ-вымогателей;
  • Облачный сканер 360;
  • Движок 360 QVMII AI;
  • Движок Avira AntiVir;
  • Движок KunPeng AntiVir;
  • Запуск файлов в песочнице;
  • Безопасные покупки в Интернете;
  • Защита веб-камеры;
  • Проверка загружаемых файлов;
  • Блокировка сетевых угроз;
  • Проверка USB-носителей при подключении;
  • Защита реестра Windows;
  • Обеспечение безопасности Wi-Fi;
  • Очистка временных файлов;
  • Оптимизация интернет-соединения;
  • Ускорение работы системы.

Возможности антивирусной программы

Программа уникальна, в первую очередь, тем, что она основана на двух популярных движках: Avira и Bitdefender. Пользователь сам выбирает, каким из двух движков пользоваться. Можно включить два одновременно, но в этом случае производительность системы существенно снизится.

Сканирование системы
Сканирование системы

Антивирусная защита

В главном меню можно выбрать тип сканирования — быстрое, полное или выборочное. Процесс сканирования жестких дисков или съемных накопителей происходит так же, как и в аналогичных программах. Запускать сканирование можно по графику или в ручном режиме.

Проверка на вирусы
Проверка на вирусы

В случае необходимости на вирусы можно проверить отдельный файл, группу файлов или директорию, делать это удобно из программы или из контекстного меню. Есть «песочница» для запуска любых подозрительных файлов и программ. Запускать файлы в безопасной среде можно из главного меню программы или из контекстного.

Обнаруженные проблемы
Обнаруженные проблемы

Интернет-защита

Программа способна проверять каждый файл, который скачивается из Сети. Есть функция блокировки подозрительных веб-сайтов. Так антивирус защищает пользователя от вредоносных скриптов, перехватывающих логины, пароли и другие важные данные. Кроме того, софт блокирует ресурсы, которые могут редиректить на рекламные сайты, очищает браузер от вредоносных и рекламных кодов.

Сетевая защита (брандмауэр)
Сетевая защита (брандмауэр)

Для большей защиты пользователям доступны расширения для браузеров. Дополнительные расширения есть для Google Chrome (и других основанных на нем), Opera и Mozilla Firefox. Установить бесплатные расширения можно из магазина Chrome или из программы.

Логи сетевых соединений
Логи сетевых соединений

Оптимизация и очистка системы

Все инструменты расположены в отдельном пункте «Ускорение». Пользователю доступно автоматическое сканирование системы, во время которого будет проверена автозагрузка, интернет-соединение и работающие процессы. После сканирования можно нажать кнопку «Оптимизация», и все будет сделано на автомате. В случае необходимости в ручном режиме настраивается автозагрузка, и отключаются подозрительные процессы.

Ускорение работы системы
Ускорение работы системы

360 Total Security позволяет также удалять временные файлы и ненужные в браузерах расширения. Есть функция очистки истории кэша во всех установленных браузерах, удаления временных файлов Windows и другое. Программа ищет установленные резервные копии, и если они не нужны, пользователь может удалить их, софт также удаляет их в автоматическом режиме.

Удаление ненужных файлов
Удаление ненужных файлов

Другие особенности

Есть в программе и другие необычные функции. Например, удобно следить за тем, с какой скоростью загружается операционная система. При этом пользователь может сравнивать, насколько быстрее или медленнее загружается Windows, так как учет ведется при каждом включении. Еще одна нетипичная особенность — возможность изменить тему оформления. При этом стандартная тема отличается понятным минималистичным дизайном, где все пункты удобно сгруппированы.

Список дополнительных инструментов
Список дополнительных инструментов

Есть у антивируса и платная версия, где пользователю доступно пять антивирусных движков. Кроме того, в платной версии предусмотрена функция продвинутого файервола, более частое обновление баз и другие возможности.

Настройки программы
Настройки программы

Преимущества и недостатки

Одно из главных достоинств программы — легкость: она отлично работает на слабых компьютерах и на устаревших ОС. К другим достоинствам 360 Total Security можно отнести:

Преимущества
  • Красивый современный интерфейс;
  • Обновление баз несколько раз в сутки;
  • Плагины для браузеров;
  • Игровой режим;
  • Проверка электронной почты;
  • Большой набор утилит для оптимизации системы;
  • Главные фукнции доступны бесплатно.

Как и многие другие антивирусные программы, 360 Total Security не обеспечивает 100-процентную защиту и иногда пропускает вирусы. К другим недостаткам можно отнести:

Недостатки
  • Частые ложные срабатывания;
  • Требуется долгая настройка;
  • Вмешивается в работу системы, иногда меняет параметры и настройки.

Установка на компьютер

Для установки антивирусной программы 360 Total Security скачайте инсталляционный файл с нашего сайта. Далее запустите этот exe-файл двойным кликом мыши.

Установщик 360 Total Security
Установщик 360 Total Security

Eсли у вас возникнут затруднения, воспользуйтесь подробной инструкцией по установке 360 Total Security в операционную систему Windows.

Обзор 360 Total Security

Обзор антивируса 360 Total Security: сканирование системы и защита от вирусов, межсетевой экран и контроль за Интернет-соединениями, очистка системы от «мусорных» файлов, оптимизация скорости работы, а также обширный список дополнительных инструментов и функций программы.

Скачать бесплатно для Windows

Скачать 360 Total Security
Версия Размер Файл
10.8.0 84.8 Мб exe

360 Total Security версии 10.8.0 доступна для скачивания с помощью MultiSetup или по прямой ссылке. Программа распространяется бесплатно, поддерживает Windows 10, 8, 7, Vista, XP и имеет интерфейс на русском языке. Также вы можете скачать антивирус с официального сайта.