360 Total Security для Windows
360 Total Security (Тотал Секьюрити) — основанная на двух движках антивирусная программа и комплекс утилит для оптимизации и очистки системы.
После установки и при первом запуске программа предложит провести сканирование системы. Она проверит ОС на вирусы, «мусорные» файлы и безопасность сети. Кроме того, 360 Total Security сообщит о программах в автозагрузке, которые желательно отключить. Бесплатная версия для Windows оснащена следующими функциями и особенностями:
- Защита от вирусов и вредоносных программ;
- Защита от программ-вымогателей;
- Облачный сканер 360;
- Движок 360 QVMII AI;
- Движок Avira AntiVir;
- Движок KunPeng AntiVir;
- Запуск файлов в песочнице;
- Безопасные покупки в Интернете;
- Защита веб-камеры;
- Проверка загружаемых файлов;
- Блокировка сетевых угроз;
- Проверка USB-носителей при подключении;
- Защита реестра Windows;
- Обеспечение безопасности Wi-Fi;
- Очистка временных файлов;
- Оптимизация интернет-соединения;
- Ускорение работы системы.
Возможности антивирусной программы
Программа уникальна, в первую очередь, тем, что она основана на двух популярных движках: Avira и Bitdefender. Пользователь сам выбирает, каким из двух движков пользоваться. Можно включить два одновременно, но в этом случае производительность системы существенно снизится.
Антивирусная защита
В главном меню можно выбрать тип сканирования — быстрое, полное или выборочное. Процесс сканирования жестких дисков или съемных накопителей происходит так же, как и в аналогичных программах. Запускать сканирование можно по графику или в ручном режиме.
В случае необходимости на вирусы можно проверить отдельный файл, группу файлов или директорию, делать это удобно из программы или из контекстного меню. Есть «песочница» для запуска любых подозрительных файлов и программ. Запускать файлы в безопасной среде можно из главного меню программы или из контекстного.
Интернет-защита
Программа способна проверять каждый файл, который скачивается из Сети. Есть функция блокировки подозрительных веб-сайтов. Так антивирус защищает пользователя от вредоносных скриптов, перехватывающих логины, пароли и другие важные данные. Кроме того, софт блокирует ресурсы, которые могут редиректить на рекламные сайты, очищает браузер от вредоносных и рекламных кодов.
Для большей защиты пользователям доступны расширения для браузеров. Дополнительные расширения есть для Google Chrome (и других основанных на нем), Opera и Mozilla Firefox. Установить бесплатные расширения можно из магазина Chrome или из программы.
Оптимизация и очистка системы
Все инструменты расположены в отдельном пункте «Ускорение». Пользователю доступно автоматическое сканирование системы, во время которого будет проверена автозагрузка, интернет-соединение и работающие процессы. После сканирования можно нажать кнопку «Оптимизация», и все будет сделано на автомате. В случае необходимости в ручном режиме настраивается автозагрузка, и отключаются подозрительные процессы.
360 Total Security позволяет также удалять временные файлы и ненужные в браузерах расширения. Есть функция очистки истории кэша во всех установленных браузерах, удаления временных файлов Windows и другое. Программа ищет установленные резервные копии, и если они не нужны, пользователь может удалить их, софт также удаляет их в автоматическом режиме.
Другие особенности
Есть в программе и другие необычные функции. Например, удобно следить за тем, с какой скоростью загружается операционная система. При этом пользователь может сравнивать, насколько быстрее или медленнее загружается Windows, так как учет ведется при каждом включении. Еще одна нетипичная особенность — возможность изменить тему оформления. При этом стандартная тема отличается понятным минималистичным дизайном, где все пункты удобно сгруппированы.
Есть у антивируса и платная версия, где пользователю доступно пять антивирусных движков. Кроме того, в платной версии предусмотрена функция продвинутого файервола, более частое обновление баз и другие возможности.
Преимущества и недостатки
Одно из главных достоинств программы — легкость: она отлично работает на слабых компьютерах и на устаревших ОС. К другим достоинствам 360 Total Security можно отнести:
- Красивый современный интерфейс;
- Обновление баз несколько раз в сутки;
- Плагины для браузеров;
- Игровой режим;
- Проверка электронной почты;
- Большой набор утилит для оптимизации системы;
- Главные фукнции доступны бесплатно.
Как и многие другие антивирусные программы, 360 Total Security не обеспечивает 100-процентную защиту и иногда пропускает вирусы. К другим недостаткам можно отнести:
- Частые ложные срабатывания;
- Требуется долгая настройка;
- Вмешивается в работу системы, иногда меняет параметры и настройки.
Установка на компьютер
Для установки антивирусной программы 360 Total Security скачайте инсталляционный файл с нашего сайта. Далее запустите этот exe-файл двойным кликом мыши.
Eсли у вас возникнут затруднения, воспользуйтесь подробной инструкцией по установке 360 Total Security в операционную систему Windows.
Обзор 360 Total Security
Обзор антивируса 360 Total Security: сканирование системы и защита от вирусов, межсетевой экран и контроль за Интернет-соединениями, очистка системы от «мусорных» файлов, оптимизация скорости работы, а также обширный список дополнительных инструментов и функций программы.
Скачать бесплатно для Windows
|Версия
|Размер
|Файл
|10.8.0
|84.8 Мб
|exe
360 Total Security версии 10.8.0 доступна для скачивания с помощью MultiSetup или по прямой ссылке. Программа распространяется бесплатно, поддерживает Windows 10, 8, 7, Vista, XP и имеет интерфейс на русском языке. Также вы можете скачать антивирус с официального сайта.